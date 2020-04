De Panne startte als één van de eerste gemeentes met een afhaalbib en krijgt dagelijks tot 20 aanvragen Gudrun Steen

08 april 2020

14u22 0 De Panne Al vanaf 16 maart is de afhaalbibliotheek operationeel in De Panne. De teller van uitgeleende pakketten staat op 250.

“Vrijdag 13 maart sprak de overheid de strenge coronamaatregelen uit en wij werkten meteen een noodsysteem uit”, zegt bibliothecaris Christophe Coffyn van De Panne. “Aanvankelijk kwamen de leden van de bib hun reservatie zelf afhalen maar vanaf 19 maart leveren we aan huis zowel in De Panne als in Adinkerke. Liefst 250 pakketten verdeelden we al op die manier. Elke dag noteren we tot 20 aanvragen. Ons team doet alles klaar en collega Benny levert vervolgens aan huis. Hij belt aan, zet de zak voor de deur en wacht tot de mensen de bestelling aannemen. Via de inleverschuif kunnen de leden dan zelf hun materiaal terugbrengen. Het publiek dat van deze dienst gebruikmaakt is heel divers. Dat gaat van gezinnen tot alleenstaanden die nood hebben aan verstrooiing.” Wil je ook genieten van een boek, maak je dan eerst lid door te mailen naar bibliotheekbalie@depanne.be. Vervolgens kan je reserveren via een onlineformulier op depanne.bibliotheek.be/corona. Daarnaast hebben de medewerkers een speciale pagina aangemaakt met tips voor digitale boeken, luisterboeken, prentenboeken en workshops. Surf daarvoor naar depanne.bibliotheek.be/digitaal.