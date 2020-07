De Panne schrapt drukke zaterdagmarkt en verplicht mondmaskers in alle gemeentelijke gebouwen Leen Belpaeme

22 juli 2020

20u00 0 De Panne De Panne heeft enkele maatregelen genomen om een tweede golf van het coronavirus tegen te gaan. Zo wordt de zaterdagmarkt geschrapt tot eind augustus en ook het tweedeverblijversweekend is uitgesteld.

De Panne wacht, net als veel lokale besturen, niet op de hogere overheid voor extra maatregelen. “Ik benadruk dat het belangrijk is om de ernst van deze tweede golf juist in te schatten. Als we nu ons verstand niet gebruiken en misschien wat strenger zijn dan van ons verwacht wordt, dan lopen we het risico dat het seizoen voor élk van ons volledig naar de vaantjes gaat. Niemand van ons kan zich dit permitteren”, zegt burgemeester Bram Degrieck. De gemeente heeft daarom de zaterdagmarkt opgeschort tot en met 8 augustus. Zaterdagmorgen kleurde de druktebarometer al oranje door de drukte in de gemeente. Ook het tweedeverblijversweekend op 12 september wordt al uitgesteld naar een latere datum.

De gemeente verplicht daarnaast het dragen van een mondmasker voor elke verplaatsing binnen een gemeentelijk gebouw of binnen elk gebouw in eigendom of beheer van het lokaal bestuur. Dat geldt dus ook voor de sportclubs, gebouwen en zalen die verhuurd worden, openbare toiletten... “In het gemeentehuis en diverse andere gemeentelijke gebouwen doen we dat al langer en dat went best. De verplichting gaat vanaf vandaag in en zal streng gecontroleerd worden.”

Op drukke plaatsen, ook in de buitenlucht dus, wordt het gebruik van het mondmasker dan weer sterk gepromoot. In eerste instantie wordt dat op de Zeedijk en in het drukste stuk van de Zeelaan bekend gemaakt door borden met een visual ‘mondmasker aub’ in combinatie met het opvallende Safe Summer logo. Het lokaal bestuur doet daarbij een oproep op de burgerzin van zowel inwoners, tweedeverblijvers als van bezoekers. “Het is duidelijk dat de hogere overheid de aanpak van een eventuele uitbraak zal overlaten aan de lokale burgemeester. Ik heb geen zin om te wachten zoals een koe die staat te kijken naar een voorbijrijdende trein, en wil NU reeds maatregelen nemen. Better safe than sorry! Die tweede golf komt eraan, en daar zal de kust niet van gespaard worden. Als we bepaalde scenario’s willen vermijden, dan moeten we vooral niet wachten tot de hogere overheden komen met instructies”, zegt Degrieck nog.