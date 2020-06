De Panne richt expozaal in het gemeentehuis in als flexikantoor. Zo kunnen medewerkers voldoende afstand houden. Gudrun Steen

10 juni 2020

10u46 0 De Panne De expozaal in het gemeentehuis van De Panne zal ingericht worden als flexibele kantoorruimte. Dat is enerzijds nodig om alle personeel voldoende afstand te kunnen geven. Aan de andere kant past het in de geplande renovatie van het gemeentehuis.

“Die werken stonden al op de planning maar versnellen we door de coronamaatregelen”, zegt schepen Wim Janssens (ACT!E). “We investeren 80.000 euro in de inrichting van de expositiezaal. Er zullen een twintigtal medewerkers aan de slag kunnen. Ook tijdens de renovatiewerken zelf zal die ruimte van pas komen wanneer we met een doorschuifsysteem zullen werken.”

Het is de bedoeling dat de bibliotheek, die nu in het gebouw van het gemeentehuis is gevestigd, verhuist naar de Sint-Pieterskerk. Schepen Nicolas Luyssen (Het Plan-b) laat weten dat de haalbaarheidsstudie in opmaak is.

Het toerismekantoor zal zijn plaats vinden in een nieuwbouw dichter bij zee. Zo komt er in het gemeentehuis extra ruimte vrij.

Het schrappen van de expositieruimte heeft volgens cultuurschepen Cindy Verbrugge (N-VA) geen invloed op het cultuuraanbod.