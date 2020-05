De Panne redt lokale economie met bonnen en fiscale voordelen Gudrun Steen

01 mei 2020

10u25 0 De Panne De kostprijs van de coronacrisis in De Panne is opgelopen tot twee miljoen euro. Anderhalf miljoen euro gaat naar aankoopbonnen voor de middenstand en hotels. In mei sleutelt de gemeente aan fiscaalvriendelijke maatregelen.

De gemeenteraad keurde de voordelen voor de lokale economie unaniem goed. De bestuursmeerderheid met ACT!E, Het Plan-b en N-VA kunnen de initiatieven op de rails zetten. De verschillende bonnen kun je tot eind juni aankopen. Tussen september en februari 2021 kun je ze spenderen.

Pannebon

Die lanceerde de gemeente een maand geleden. Meer dan tweeduizend zijn er al verkocht en dat is goed voor een omzet van 110.000 euro, die onmiddellijk naar de handel terugstroomt. Een Pannebon kost 50 euro, maar heeft een waarde van 55 euro. Het bedrag stort de gemeente direct door naar de handelaar.

Pannebon Xtra

De gemeente zal half mei elk gezin, ieder kind onder de 18 jaar, alle alleenstaanden en elk tweedeverblijf een Pannebon Xtra bezorgen van 55 euro. Voor een gezin met twee kinderen tot 18 jaar komt dat dus neer op een bedrag van 165 euro.

Pannehotelbon

Wie minstens twee overnachtingen reserveert en nu betaalt in een hotel, bed and breakfast of erkend vakantiehuis ontvangt van de gemeente een Pannehotelbon van 50 euro om te shoppen, eten en drinken bij de ondernemers van De Panne. Dat initiatief kost de gemeente een kwart miljoen euro.

Andere

Verder schrijft De Panne 400.000 euro in om met een alternatief zomer- en najaarsprogramma het toerisme op gang te brengen. Het schrapt alle evenementen deze zomer, maar wil met een nieuw project op de proppen komen dat gespreid is in ruimte en tijd. Wat het wordt, ligt nog niet vast. Het kan iets zijn met licht, kunst of klank bijvoorbeeld. Het project kan over drie maanden lopen en bestaan uit dertig edities. Tot slot benadrukt het bestuur dat alle geplande investeringen doorgaan, ondanks de extra kost van twee miljoen euro door de coronacrisis.