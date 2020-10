De Panne presenteert een herfstvakantie vol activiteiten Gudrun Steen

07 oktober 2020

10u27 0 De Panne Als de coronamaatregelen het toelaten dan vindt er in de herfstvakantie van alles plaats in De Panne. Halloween is de hoogdag met een labyrint en zoektocht maar ook voor niet griezelfanaten valt er wat te beleven.

Duinpark Kykhill in de Zeelaan in De Panne is vanaf 31 oktober dé plek voor wie Halloween wil beleven. De hele dag kan je er de sfeer opsnuiven en vanaf 18 uur zorgen extra sfeerverlichting en geluiden voor net dat tikkeltje meer. Op 31 oktober zelf zorgt de gemeente voor bijkomende animatie zowel in het park als op het Marktplein. In de Meeuwenlaan is het Halloween Fright Labyrint open.

Net zoals deze zomer pakt de gemeente ook dit najaar uit met De Panne Passe-Partout. Dat is een mix van muziek, mobiele animatie en acrobatie. En omdat kinderen verzot zijn op zoeken hebben ze bij de toeristische dienst drie nieuwe speurtochten uitgewerkt. De insectenbingo is uitgestippeld in de Dumontwijk. Daarnaast is er ééntje in de Sint-Pieterskerk en op 2 november vindt er een criminele zoektocht plaats in het bezoekerscentrum Duinpanne waarvoor je vooraf moet ingeschreven zijn.

Wielerliefhebbers kijken uit naar de AG Driedaagse Brugge-De Panne op 20 en 21 oktober. De Panne Beach Endurance staat op zondag 22 november op het programma. Tot slot krijgt de geanimeerde avondwandeling Te Nachte Gaan een vervolg op 27 november.

De Panne zet tijdens zijn evenementen coaches in. De coronarichtlijnen kan je hier volgen. De toeristische brochure met alle najaarsactiviteiten is gratis verkrijgbaar bij de toeristische dienst.