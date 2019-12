De Panne organiseert zijn voedselbedeling in een pand achter Artypo GUS

04 december 2019

Cicero, dat is de naam van het lokaal waar de tweewekelijkse voedselbedeling in De Panne wordt georganiseerd. Het bevindt zich in een pand achter drukkerij Artypo.

Cicero is een maat uit het drukkersjargon en staat ook voor barmhartigheid. Het verbindt meteen de twee functies die het gebouw in de Veurnestraat heeft. De voedselbedeling bereik je via de Pastoor Dequidtstraat. “Er zijn al verschillende bedrijven die voedseloverschotten schenken”, duidt schepen van Sociale Zaken Michèle Vandermeeren (ACT!E). “De dienst Lokale Economie zet ook nog een actie op het getouw om meer lokale handelaars aan te sporen hun voedseloverschotten te schenken. Tweewekelijks steunen we met onze voedselbedeling een vijftigtal gezinnen. We zoeken nog vrijwilligers die ons enkele uren per week kunnen helpen met dit initiatief.” De inrichtingswerken zijn voor meer dan de helft gesubsidieerd via Kinderarmoede.

Daarnaast werkt De Panne ook samen met Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide, de plaatselijke voedselverdeelcentra, het Westhoekoverleg en de sociale economiebedrijven Inter West en De Groene Kans. Bedoeling is dat alle partners een regionaal distributiecentrum uitbouwen. Overschotten uit de vijf gemeenten zullen medewerkers van de economiebedrijven ophalen, stockeren en herverdelen. De initiatiefnemers investeren daarvoor in een bestelwagen met koelsysteem. Dat project krijgt steun van de Vlaamse overheid en de Nationale loterij.