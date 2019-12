De Panne opent zaterdag zijn kerstmarkt met zeepbellen GUS

12 december 2019

14u19 0 De Panne Zaterdag vliegen de zeepbellen je om de oren als je naar De Panne komt. Het kondigt de opening aan van de kerstmarkt met ijspiste waar de hele kerstvakantie lang dagelijks animatie is gepland.

Het kersbellenfeest zaterdag start al om 11 uur. Een bellenmuzikant en zeepballenartiesten verrassen en na de middag kan je genieten van de zeepbellenshow Bubblica. Om 18 uur steekt het gemeentebestuur de lichtjes aan van de grote kerstboom op de Marktplein. Dat is meteen de start van de kerstmarkt. Zondag biedt Toerisme De Panne een kerstworkshop voor kinderen aan en delen de Pannebakkers van 16 tot 18 uur gratis gebakken vis uit. Ook woensdagnamiddag kan de jeugd knutselen. Dat alles is een voorsmaakje voor de kerstvakantie waar er elke dag wel iets te doen is. Het is onder meer uitkijken naar een optreden van Mama’s Jasje op zaterdag 21 december om 19 uur en naar kinderwonderland met de Plopsa Parade op 22 december. De chalets bij de ijspiste worden uitgebaat door lokale verenigingen. De overdekte schaatspiste is vanaf zaterdag dagelijks open van 11 tot 21 uur. Op kerst- en oudejaarsavond is dat tot 19 uur en op kerst- en nieuwjaarsdag is de piste vanaf 14 uur open. Een schaatsbeurt kost 7 euro, schaatsen inbegrepen.