De Panne opent in Blauwe Distelweg speelplein voor alle kinderen, ook die met een beperking GUS

04 juni 2019

12u46 0 De Panne Het speelplein in de Blauwe Distelweg in De Panne is helemaal afgewerkt. Het bijzondere is dat ook kinderen met een beperking erop kunnen ravotten. De gemeente investeerde er bijna 229.000 euro in.

“Ik ben bijzonder trots op deze speelplek”, zegt jeugdschepen Cindy Verbrugge (N-VA). Het was de vroegere schepen en huidig oppositieraadslid Arne Debaeke (DAS) die de basis heeft gelegd voor dat project. “Net zoals gewone kinderen moet ook zij met een beperking hun grenzen kunnen verleggen op een speelplein”, vindt Verbrugge. “We mikken op het samenspelen. Een kabelbaan is ook voor iemand met een fysieke beperking spannend of een touwenparcours kan voor kinderen die slechtziend of blind zijn een uitdaging zijn die ze graag willen aangaan. Daarnaast hebben we een aantal speelelementen die we hebben aangepast zodat iedereen ze kan gebruiken. Ik denk maar aan het speelhuisje met een ingebouwde verzorgtafel en de picknicktafels met lange uitloop zodat je met een rolstoel perfect kan aanschuiven. Via een oprijhelling kan je met een buggy of rolwagen gemakkelijk tot bij de glijbaan en we hebben een schommel met zitje met beschermbeugel. Kom het vooral zelf ontdekken want het is echt de moeite. We hebben de buurt nauw betrokken bij de creatie van deze speelzone. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor iedereen.”