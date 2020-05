De Panne opent dan toch zijn recyclagepark maar enkel op reservatie Gudrun Steen

05 mei 2020

08u10 0 De Panne Aanvankelijk bleef het recyclagepark in De Panne op slot en konden de inwoners hun afval kwijt in containers langs de openbare weg en tijdens de huisvuilophaling. Op maandag 11 mei gaat het park dan toch open. Reserveren kan vanaf woensdag.

“Nu de federale overheid het licht op groen zet voor het openen van de winkels vanaf 11 mei vinden we de tijd rijp om ons recyclagepark opnieuw toegankelijk te maken”, zegt bevoegde schepen Wim Janssens (ACT!E). “Sorteren gebeurt thuis zodat het bezoek aan het recyclagepark maximaal een kwartier duurt. Kom enkel met twee als je hulp nodig hebt want de parkwachters mogen niet helpen met het uitladen. Betalen kan uitsluitend elektronisch. Belangrijk is dat je enkel na afspraak kan komen. Reserveren kan vanaf woensdag via www.depanne.be/recyclagepark of bel naar 058 42 97 29.”

Opgelet, heel wat fracties mogen niet naar het recyclagepark. Pmd wordt thuis opgehaald, groen- en snoeiafval moeten in de wijkcontainers en glas in de glasbollen. Asbest en kledij zijn ook niet welkom. Huisvuilzakken zijn wel te koop op het recyclagepark, daarvoor hoef je geen afspraak te maken. Parkeer de wagen op het Koningsplein en kom er te voet om.