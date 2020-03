De Panne luidt elke avond om 20 uur de feestklokken Gudrun Steen

21 maart 2020

10u19 12 De Panne Elke avond om 20 uur laat pastoor Stephan Houtman van De Panne de feestklokken luiden. Het is een idee van burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Houd de moed erin en maak van elke dag iets feestelijks. Dat willen we meegeven”, zegt Stephan.

Gisterenavond vrijdag om 20 uur hebben de klokken van de OLV-kerk in de Zeelaan in De Panne voor het eerst geluid en ze zullen dat voortaan elke dag doen. “Burgemeester Bram Degrieck belde me op met dat idee en ik was onmiddellijk enthousiast”, reageert pastoor Stephan. “We luiden bewust de feestklokken om duidelijk te maken dat je van elke dag een feest moet maken ook al is het nu even lastig. Het leven zal het halen. Samen zijn we sterk en kunnen we dat virus op afstand houden.” En de pastoor hoopt dat alle kerken in De Panne en Adinkerke om 20 uur zullen luiden. “De voorzitter van de kerkraad Janic Blanckaert heeft de klokken van de kerk in de Zeelaan geprogrammeerd. Die van de Sint-Pieterskerk moeten we nog doen. In Adinkerke zijn er momenteel elektriciteitsproblemen. Tot slot bel ik de missionarissen Oblaten op zodat ook zij het voorbeeld volgen.” De reacties op de luidende klokken zijn alleen maar lovend op sociale media. En de pastoor die houdt zich ondertussen wel bezig ook al mag hij geen mensen bezoeken of misvieringen verzorgen. “Ik bereid uitvaartdiensten in familiale kring voor. Het contact daarvoor gebeurt via videochat, Facetime of telefonisch. En het is ook het moment om eens op te ruimen”, lacht Stephan.