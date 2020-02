De Panne krijgt subsidies voor veiligere schoolbuurten GUS

12 februari 2020

18u50 0 De Panne De Panne is één van de veertien gemeenten die van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) subsidies krijgt voor een veilige schoolbuurt. Het geld is al gespendeerd aan gevleugelde zebrapaden en octopuspalen.

De Panne kreeg bijna 32.000 euro subsidies. “We hebben dat geïnvesteerd in gevleugelde zebrapaden bij de nieuwe gemeenteschool in de Dorpsstraat in Adinkerke en bij het Immaculata-instituut in De Panne”, duidt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) die al een nieuwe brief schreef naar minister Peeters. “We suggereren dat de minister de bestaande subsidiekanalen verruimt naar alle plaatsen waar veel fietsers en voetgangers komen. Dat gaat dan niet enkel over scholen maar ook over sport- en jeugdcentra. Anderzijds moet ons fietsplan eind mei afgewerkt zijn. Daarin bundelen we kleine maatregels ten voordele van de zwakke weggebruiker. Ik denk aan fietsstraten, suggestiestroken en fietsenstallingen. Uiteraard zitten ook de grotere projecten in een stroomversnelling zoals de heraanleg van de N35 tussen Veurne en De Panne en de Dijk in Adinkerke. Voor die projecten zijn we afhankelijk van de Vlaamse overheid maar ze zitten in een finale fase en zullen de veiligheid voor fietsers en voetgangers zeker bevorderen.”