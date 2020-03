De Panne knijpt de billen dicht en verlaagt fors zijn budget om de openbare toiletten te onderhouden Gudrun Steen

10 maart 2020

10u09 0 De Panne Geen budget van 144.000 euro zoals vorig jaar maar wel maximaal 50.000 euro. Zoveel heeft de gemeente De Panne over voor de uitbesteding van het onderhoud van zijn openbare toiletten bij het strand en de kerk.

“Vorig jaar waren we aan de late kant met onze uitbesteding”, geeft schepen van Openbaar Domein Wim Janssens (ACT!E) toe. “Er was toen ook maar één aanbieder. Nu hebben we meer tijd om de markt te laten spelen en hopen we op meer geïnteresseerden. We investeren maximaal 50.000 euro per zomerseizoen en hebben de optie om de samenwerking ook volgend zomerseizoen te vervolgen. Het onderhoud uitbesteden mag in elk geval niet meer kosten dan dat we het in eigen beheer zouden doen.”

“Er waren vorig jaar mensen van de eigen diensten genoeg om de openbare toiletten bij het strand en de kerk te onderhouden”, onderlijnt ex-burgemeester en huidig oppositieraadslid Ann Vanheste (DAS). “Toen we de toiletten in eigen beheer onderhielden waren ze tenminste proper.” Wim Janssens zegt dat er vorig jaar slechts twee klachten over de toiletten zijn binnengekomen. Arne Debaeke (DAS) heeft een suggestie. “Het voorziene budget van 50.000 euro komt neer op 3000 euro per maand per toilet. Voor zo’n maandloon vind je ongetwijfeld een toiletdame of -heer die daar tijdens de zomer wil klaar staan om de toiletten gedurende de hele dag te onderhouden.” Bruno Dequeecker (CD&vplus) ziet het anders. “Waarom geen zelfreinigende toiletten?” “Niet haalbaar door het zand en bovendien te duur”, wimpelt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) af.

Bij de stemming in de gemeenteraad liet DAS een duidelijke ‘nee’ horen. De rest keurde het punt wel goed.