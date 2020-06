De Panne kiest deze zomer voor uw kunst in de straat Gudrun Steen

01 juni 2020

10u46 0 De Panne Veel evenementen verdwijnen deze zomer van de kalender, maar de dienst Cultuur van De Panne heeft een leuk en coronaproof alternatief in petto. Met ‘kunst in de straat’ wil ze een forum geven aan zijn creatieve inwoners.

“We roepen kunstenaars op om hun zelfgemaakte kunstwerk voor het raam te plaatsen”, zegt cultuurschepen Cindy Verbrugge (N-VA). “Alle disciplines laten we toe. Ik denk maar aan tekenen, aquarel, patchwork, keramiek, schilderen met olieverf, gouache, kalligrafie, graveren op glas, beeldhouwen, pastel, action painting of nog iets anders. De enige voorwaarde is dat het kunstwerk past bij het thema ‘dromen’. Het zou fantastisch zijn als veel mensen op onze oproep zouden reageren, zodat we een kunstroute kunnen uitstippelen. Volgend jaar willen we alle deelnemende kunstwerken tentoonstellen.”

Kandidaten kunnen hun gegevens mailen naar cultuur@depanne.be. Stuur jouw naam, de locatie van het kunstwerk en een foto van het werk. Binnenkort lanceert de kustgemeente www.depanne.be/cultuurinjekot met een overzicht van activiteiten waarvoor je jouw huis niet uit moet. Tot slot verspreidt het team van de cultuurdienst in juni, juli en augustus wekelijks een nieuwsbrief met weetjes over de lokale geschiedenis.