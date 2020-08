De Panne is volzet maar invalswegen worden niet afgesloten Gudrun Steen

09 augustus 2020

15u48 31 De Panne Al sinds Al sinds vanmorgen raadt waarnemend burgemeester Wim Janssens (ACT!E) van De Panne af om naar de kustgemeente te komen. Nu heeft De Panne zijn maximumcapaciteit bereikt.



Op de borden langs de invalswegen van De Panne staat ‘Opgelet/attention. De Panne = vol/complet’. “Er is geen plaats meer, de parkings zijn volzet en straks is het hoogwater”, onderlijnt schepen van Lokale Economie Stéphane Buyens (ACT!E). “Dat betekent dat iedereen die op het strand zit naar de Zeedijk en het commerciële centrum zal komen. Extra volk kunnen we op dit moment niet meer aan. Wegen afsluiten doen we niet maar deze boodschap is wel duidelijk genoeg.”

Waarnemend burgemeester Wim Janssens heeft ook aan het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om die boodschap te plaatsen op de borden langs de autosnelweg E40.

Op de kustbarometer van Westtoer staat het centrum van De Panne oranje gekleurd wat betekent dat het zeer druk is en de overige zones in De Panne kleuren geel en dat staat voor druk. In buurgemeente Koksijde is het ‘gezellig’ op het strand en zelfs rustig buiten de kustzone. Nieuwpoort heeft een paar drukke zones maar kleurt overwegend donkergroen wat staat voor ‘rustig.’