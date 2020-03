De Panne is een nieuw plein rijker en het is vernoemd naar een vrouw Gudrun Steen

12 maart 2020

08u58 12 De Panne Het Jane de Launoyplein, dat is de naam van het plein op de hoek van de Nieuwpoort- , Meeuwen- en Leopold II-laan in De Panne.

In de volksmond is het gekend als het ‘ontmijnersplein’ omdat er een gedenksteen staat voor de ontmijners die het leven lieten in De Panne. Maar eigenlijk heeft het nog geen officiële naam. Daarin heeft de gemeenteraad verandering gebracht. Het bestuur gaat in op de oproep ‘Meer vrouw op straat’ van Sofie Lemaire en kiest voor het Jane de Launoyplein. Zij was de eerste verpleegster die tijdens de Eerste Wereldoorlog actief was in het ziekenhuis L’Océan in De Panne.