De Panne houdt recyclagepark op slot. “Je kan afval aan huis of in de buurt afleveren” Gudrun Steen

06 april 2020

07u11 0 De Panne De Panne is één van de enige gemeenten in onze regio die zijn recyclagepark morgen dinsdag niet opent. “Het risico is te groot voor besmetting vrezen we. Onze inwoners kunnen zo goed als al hun afval in de buurt kwijt”, zegt schepen Wim Janssens (ACT!E).

“We willen onnodige verplaatsingen voorkomen”, motiveert Janssens de beslissing van de gemeente om het recyclagepark niet te openen. “We stellen de 23 groencontainers in De Panne en Adinkerke terug open. Het grofvuil halen we thuis op aan de helft van het huidige tarief en dat wekelijks op donder- en vrijdag. Je moet wel eerst een afspraak maken op 058 42 97 77. We vragen 39 euro per tien minuten laadtijd. Het grofvuil zet je de avond voordien vanaf 20 uur buiten. De afvalophaling van restafval, gft, pmd, papier en karton blijft doorgaan en ook de glasbollen kan je gebruiken. De containers voor textiel en kledij blijven dicht. De speciale pamperzakken kan je in een officiële restafvalzak stoppen, die wordt thuis opgehaald.”