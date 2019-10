De Panne herdenkt in 2020 ‘Operatie Dynamo’ 80 jaar na de feiten GUS

10 oktober 2019

15u28 0 De Panne Volgend jaar zal het precies acht decennia geleden zijn dat ‘Operatie Dynamo’ plaatsvond. Dat herdenkt De Panne met verschillende evenementen waarvoor het een Vlaamse subsidie van 60.000 euro binnenreef.

Het was Bruno Dequeecker (CD&V) die tijdens de gemeenteraad toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA) verraste met zijn vraag of De Panne ‘Operatie Dynamo’ zal herdenken. Tussen 26 mei en 4 juni 1940 werden ruim 300.000 vooral Britse en Franse soldaten geëvacueerd naar Groot-Brittannië of de Normandische havens vanuit Duinkerke en de omgeving. Ook De Panne was daarbij betrokken en die gebeurtenis herdenkt de kustgemeente. “We plannen precies tachtig jaar na de feiten een tentoonstelling, concert en evocatie waarbij we onze bewoners en zeker ook de jeugd willen betrekken. Het concert staat op 29 mei 2020 op de kalender en de andere activiteiten zullen ook rond die datum plaatsvinden. We bereiden samen met Duinkerke een plechtigheid voor en denken na over een fietsevenement. Tot slot gaan we na hoe we ons Cabourmuseum bij dat alles kunnen betrekken.” Van de Vlaamse overheid kreeg De Panne 60.000 euro toegezegd, ook Westtoer springt mee op de kar en de gemeente zelf houdt 25.000 euro achter de hand voor de herdenkingsactiviteiten.