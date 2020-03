De Panne heft sluiting tabaksshops nabij Franse grens op, Westkust vraagt tweedeverblijvers in hun kot te blijven Gudrun Steen

17 maart 2020

06u59 62 De Panne Handelszaken die tabaks- en alcoholproducten verkopen langs de Dijk en omgeving in Adinkerke, en ook bij de grens met Frankrijk in de Duinhoekstraat, moesten vanmorgen dicht. Dat besliste burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne. Intussen is dat verbod niet meer van kracht en zijn de handelszaken opnieuw open.

“Ik heb dat in het belang van de openbare orde gedaan”, motiveert Degrieck. “Nu Frankrijk is vergrendeld, wilde ik voorkomen dat die mensen massaal naar onze gemeente kwamen. Door de maatregel hebben we ‘tabakshamsteren’ kunnen voorkomen. We danken de handelaars voor hun begrip. Het verbod langer aanhouden heeft geen zin gezien de Fransen geen onnodige verplaatsingen mogen doen. Het probleem zal zich daardoor vanzelf oplossen.”

En in één adem heeft de gemeente De Panne ook een steunmaatregel voor de middenstand goedgekeurd. Het lanceert de De Pannebon. Ga naar depanne.be/pannebon, kies een handelaar, bepaal jouw budget met een minimum van 50 euro en betaal online. De gemeente stort dat bedrag meteen door naar de handelaar, zodat hij cash ontvangt op het moment dat hij dat nodig heeft. Bovendien verhoogt de gemeente het bedrag meteen met tien procent. Dat betekent dus concreet dat als je een bon van 50 euro aankoopt, die 55 euro waard is. De bon kan je vanaf 23 maart aankopen. Je kan ze dan besteden tussen 1 september dit jaar en 28 februari volgend jaar.

Betalend parkeren afgeschaft

Daarnaast heeft De Panne het betalend parkeren op het hele grondgebied afgeschaft tot en met 15 mei, en dat om het lokaal winkelen aan te moedigen. Die termijn kan verlengd of ingekort worden in functie van de situatie als gevolg van het coronavirus. De verkeersborden die het betalend parkeren aankondigen, worden niet afgedekt. Wel is de nieuwe regeling op elke parkeerautomaat te lezen.

Tweedeverblijvers, blijf weg

Ook de overige twee Westkustburgemeesters verscherpen de maatregelen. Eerder al lieten Nieuwpoort en Koksijde weten dat de gemeentediensten enkel telefonisch of via mail bereikbaar zijn. Ook in De Panne is dat zo. Daarnaast roepen ze de tweedeverblijvers op om voorlopig niet naar zee te komen. De reden? Die mensen hebben weinig in huis als ze aankomen in hun tweede verblijf ,dus moeten ze naar de winkel. Om dat te vermijden willen Koksijde en Nieuwpoort liever voorlopig geen tweedeverblijvers.

De politie Westkust laat weten dat de kans bestaat dat de rest van de Westkust - Koksijde en Nieuwpoort dus - eveneens dergelijke handelszaken zal sluiten. De politie Westkust heeft streng toegezien of het sluitingsverbod nageleefd werd. Het sloot tot de middag de grenzen af om de toevloed van Britten en Fransen te vermijden. Daarna volgt een evaluatie wat betreft de toestand in Frankrijk en de steun van de Franse Gendarmerie.