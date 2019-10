De Panne heeft grootse plannen met aankoop van één woning GUS

13 oktober 2019

08u45 0 De Panne De Panne heeft 195.000 euro neergeteld voor de aankoop van de leegstaande woning in de Veurnestraat 257. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) noemt het een strategische aankoop.

“Het huis paalt aan de gemeentelijke eigendommen de Ravotter en het vroegere voetbalterrein van KRC. We hebben als gemeente ons voorkooprecht gebruikt”, duidt Degrieck. “Die zone is nu ingekleurd als sportdomeingebied. Als dat bijzonder plan van aanleg vervalt, kunnen we er een andere bestemming aan geven. We denken aan een woonzone. Pas binnen vijf tot tien jaar zullen we dat kunnen ontwikkelen als alles goed verloopt. Ondertussen willen we de terreinen van de Ravotter beter toegankelijk maken en dat kan nu het huis in gemeentelijke handen is.”