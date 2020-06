De Panne gooit zijn ‘touwtjessysteem’ overboord, nu sociale bubbels zijn uitgebreid Gudrun Steen

04 juni 2020

12u25 3 De Panne Het systeem waarbij elke strandgast een koord van 16 meter naar De Panne moest meenemen, wordt door de gemeente afgevoerd. Te midden van het touw kon je zo met maximaal drie anderen plaatsnemen. Maar n u de bubbels zijn uitgebreid naar tien personen, is het voorstel niet meer van toepassing.

Deze zomer kan je dus gewoon naar het strand van De Panne. “Met ons touwtjessysteem kon een bezoeker zijn of haar stukje strand claimen. Midden juni zouden we zelfs een politiereglement stemmen, maar dat is nu allemaal verleden tijd”, benadrukt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b).

Gelukkig hadden we nog geen touwen aangekocht met de gemeente, of we mochten onze inwoners allemaal gratis wasdraad aanbieden Bram Degrieck (Het Plan-b), burgemeester van De Panne

“Met tien personen in een touw gaat moeilijk en is ook niet meer nodig. We stellen ons strand deze zomer volledig open, maar zetten wel strandmeesters en coronacoaches in die de mensen zullen begeleiden, zodat alles veilig en volgens de coronamaatregelen verloopt. Ik mik op een twintigtal jobstudenten per maand.”

Safe Summer 2020

“We zijn opgelucht dat we in de uitrol en de handhaving van het touwtjessysteem geen energie moeten stoppen. De komende zomer ziet er plots een stukje simpeler uit. Gelukkig hadden we nog geen touwen aangekocht met de gemeente, of we mochten onze inwoners allemaal gratis wasdraad aanbieden.”

De andere maatregelen uit het plan Safe Summer 2020 blijven wel van kracht. Er wordt extra mobiel sanitair geplaatst, een stuk van de Zeelaan wordt eenrichtingsverkeer en er komen extra wandelzones en stroken waar er met de gocart gereden mag worden.