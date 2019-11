De Panne doet het in het donker dit weekend GUS

18 november 2019

13u32 0 De Panne De koude en donkere herfstdagen maakt De Panne dit weekend extra gezellig. Vrijdagavond kan je ‘te nachte gaan’ bij het bezoekerscentrum Duinpanne. Zaterdag plant Toerisme De Panne zijn jaarlijks vuurfeest in Adinkerke.

Vrijdag organiseert de provincie voor de derde keer de avondwandeling ‘Te Nachte Gaan’. Licht en natuur spelen de hoofdrol. Geniet van de speciale licht- en geluidseffecten onderweg en houd zeker eens halt bij het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne. Starten kan tussen 18 en 20.30 uur op het Koningsplein. Het parcours van vier kilometer is niet geschikt voor buggy’s of rolstoelgebruikers. Deelname is gratis.

Vuurfeest

Toerisme De Panne pakt op zaterdagavond uit met zijn jaarlijkse vuurfeest bij de Vijvers Markey. Al van in de namiddag is er animatie. Zo kan je met de gids mee op verkenning door het domein Garzebekeveld om 15 uur. Imperior de Percussion warmt het publiek op. Vanaf 16 uur beginnen de workshops rond natuur en duisternis. Zo leer je onder meer kaarsen maken. Verschillende vuuracts zorgen ervoor dat je het warm krijgt. Doorlopend, tussen 14 en 23 uur, rijdt een gratis toeristentreintje tussen de Markt, De Boare, het station en de Vijvers Markey.