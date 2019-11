De Panne denkt aan het milieu met dankwoord en creatieve workshop GUS

19 november 2019

10u25 0 De Panne Het is de week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter. Daarom bedankte De Panne hen met een doosje chocolade. En er is nog meer milieunieuws. De gemeente plant een workshop over de creatie van een groene corridor in Adinkerke.

“Dag in dag uit zorgen de afvalophalers en de recyclageparkwachters ervoor dat onze gemeente er netjes bij ligt”, zegt schepen van Afvalbeleid Wim Janssens (ACT!E). “Daarom hebben we hen bedankt met een glaasje en een doos chocolade. Inwoners kunnen tijdens deze themaweek ook die mensen een hart onder de riem steken door een strik aan de vuilzak te hangen of een tekening mee te geven. Maak daarvan een foto en deel die op #GemeenteDePanne. Zo toon ook jij respect voor het werk van die mensen.”

Groene speelruimtes

Nog meer milieunieuws uit De Panne want het bestuur wil extra groen in Adinkerke. Het kijkt daarvoor naar de putten Markey en het binnengebied aan de Stationsstraat. “We organiseren daarrond een creatieve workshop”, nodigt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) uit. “Kinderen, de jeugd maar ook volwassenen zijn van harte welkom om mee te denken over toekomstige, groene speelruimtes.” De workshop is op 27 november. Inschrijven is verplicht en kan tot vrijdagmiddag via info@depanne.be.