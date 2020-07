De Panne breidt surfzone uit met 508 meter Leen Belpaeme

30 juli 2020

14u17 0 De Panne Het lokaal bestuur De Panne werkte een plan uit om de watersporters in De Panne meer ruimte te geven om hun sport te kunnen beoefenen. Zo is er in de zomer een extra 508 meter zone om te watersporten.

Brandingsporten zoals kitesurfen, suppen en golfsurfen winnen steeds meer aan populariteit, ook in De Panne. Beoefenaars van de watersporten moeten natuurlijk de mogelijkheid hebben om hun sport uit te voeren en dat op een veilige manier. Daarom heeft het lokaal bestuur De Panne een plan uitgewerkt in samenwerking met FOD Mobiliteit en Vervoer (Scheepvaart) en met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (afdeling Kust). Tijdens het zomerseizoen is er een bijkomende surfzone van 508 meter, wat extra watersportplezier betekent. Naast de al bestaande insteekzone van 150 meter ter hoogte van de huidige surfclub Side Shore Surfers, is er tijdens de periode van 16 juni tot en met 15 september een bijkomende surfzone ten westen van de badzone Leopold. Uit veiligheidsoverweging is er een extra bufferzone van 30 meter, ter hoogte van de betonnen duinvoetversterking richting Frankrijk. Dit is een zone waar geen watersport is toegelaten. “We hebben met het lokaal bestuur echt ingezet op De Panne als strand- en sportgemeente. Watersporten konden niet op de lijst ontbreken. Daarom alleen al is de uitbreiding van onze surfzone een schot in de roos”, zegt schepen van Sport Stéphane Buyens.

Ook in de winter

Ook tijdens de wintermaanden kan je watersporten. Zo kan er gesurft worden van de grens met St-Idesbald (Koksijde) tot de zone ter hoogte van de Emile Verhaerenlaan. De insteekzone voor kleinzeilerij en catamarans ter hoogte van het zeilwagencentrum en de insteekzone voor brandingssporten, waterscooters en motorboten ter hoogte van de surfclub blijven behouden. “De Panne heeft plaats zat, dus waarom die niet optimaal benutten? Alle brandingssporten zitten in de lift en de clubs doen het goed, vandaar deze positieve maatregel”, zegt burgemeester Bram Degrieck.