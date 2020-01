De Panne betaalt maandelijkse huur van privaat vissersmuseum in de Kasteelstraat GUS

14 januari 2020

14u20 0 De Panne Het vissersmuseum in de Kasteelstraat 52-54 in De Panne herbergt een verzameling foto’s, archief en materiaal die het visserijverleden uitbeelden. De vrijwilligers die het initiatief coördineren kunnen de maandelijkse huur van 500 euro niet zelf betalen en dus springt de gemeente in de bres.

Het huidige huurcontract tussen de vereniging Panneboot P1 en de eigenaar van het pand loopt eind deze maand af. In het verleden gaf de gemeente al een huursubsidie van 300 euro maar nu betaalt het zelf de huur voor het gebouw. De overeenkomst loopt over zes jaar en maandelijks telt de gemeente 500 euro neer. Van zodra het museum stopt, eindigt ook de huurovereenkomst. Naast de maandelijkse huur zal De Panne ook zelf kleine instandhoudingswerken uitvoeren.

“Dit is een mooi stukje erfgoed dat we willen behouden”, zegt schepen van Cultuur Cindy Verbrugge (N-VA). “Grote restauratiewerken zullen we uiteraard niet in eigen beheer uitvoeren. Het gaat om kleinere zaken die nodig zijn voor de veiligheid. Aan het museum is een atelier verbonden waar eventueel workshops georganiseerd kunnen worden. De gemeente zal dit museum niet beheren of uitbaten maar we nemen het wel op in onze toeristische promotie. Ook de handelaars van de Kasteelstraat zijn het museum genegen. Nu het huurcontract is goedgekeurd kunnen we werk maken van een samenwerkingsovereenkomst met de vereniging.”

Bij de stemming over het punt in de gemeenteraad onthield de oppositie zich omdat er te veel onduidelijkheden waren. Zo miste de minderheid informatie over de bezoekersaantallen en over de kostprijs van de herstelwerken.