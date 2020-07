De Panne belooft een zomer met een vleugje cultuur en ambiance Gudrun Steen

04 juli 2020

13u52 0 De Panne De eerste tentoonstelling, sinds de versoepeling van de coronamaatregelen, in het cultuurhuis De Scharbiellie is geopend. Tweedeverblijver Jan Neggers exposeert er zijn vrolijke tekeningen. En er valt deze zomer nog meer te beleven in De Panne.

‘ ’t Joeln laanst de stroaten van De Panne’; dat is de titel van de tentoonstelling met werk van Jan Neggers. Het is een collectie kleurrijke tekeningen die De Panne op een originele manier in beeld brengen. Tot 13 september heb je tijd om de expositie te bezoeken. Er is ook een familiezoektocht aan gekoppeld. Opgelet, De Scharbielle is enkel na reservatie toegankelijk per tijdslot van drie kwartier. Op maan- en feestdagen is het gesloten. Op andere dagen is dat van 14 tot 17.45 uur.

Safe Summer

De Panne belooft een ‘Safe Summer’ waarin er wel wat te doen is. Zo zijn er een paar recreatieve routes uitgestippeld met kunst in de straat als rode draad. Leuk voor de kinderen is de doe-expo ‘Grote kunst voor kleine kenners’ waarbij je op zoek moet naar een gestolen schilderij. Op 11 juli weerklinkt vanuit de kerktorens Vlaamse muziek en op 21 juli zijn dat Belgische nummers. De Panne Passe-Partout tot slot staat voor fanfaremuziek op zondag, iets ludieks op maandag, muziek op woensdag en vrijdag doen ze het vanuit de hoogte. Check hier het volledige programma en alle richtlijnen.