De Panne, bakermat van de zeilwagensport, doet zijn naam alle eer aan met gloednieuw gebouw GUS

18 oktober 2019

18u25 6 De Panne De zeilwagensporters in De Panne hebben een nieuwe uitvalsbasis. Ze blijven in de Dynastielaan maar werken vanuit een nieuw pand dat volledig onderkelderd is. Het is dubbel zo groot. Dat is nodig want de Landelijke Zeilwagenfederatie alleen al leidt jaarlijks 2300 mensen op in De Panne.

“De ruimte is dubbel zo groot door de kelder die dient als opslag- en bergingsruimte. Ook het technieklokaal hebben we daar ingericht net zoals de kleedkamers met douches en toiletten”, geeft schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E) een rondleiding. “Op het gelijkvloers bevindt zich de cafetaria die ook voor niet-sporters open staat, een bureau en onthaal voor de zeilwagenclub, een werkplaats en het sanitair. De gemeente investeerde 1.350.000 euro maar kreeg van Toerisme Vlaanderen een subsidie van een kwart miljoen euro.”

Benny Dezeure van Wind en Watersport Vlaanderen is opgelucht. “Eindelijk kunnen we onze sporters en groepen op een professionele manier onthalen. Deze nieuwbouw biedt enorm veel mogelijkheden naar strandbeleving toe. De zeilwagensport blijft onze topprioriteit maar er is ook ruimte voor andere watersporten. In de nieuwbouw hebben de Royal Sand Yacht Club met 400 leden en De Krab met een vijftigtal leden van 10 tot 30 jaar hun clubhuis. Verder biedt Lazef er opleidingen aan. We zijn de grootste zeilwagenschool aan de kust met jaarlijks tot 2300 cursisten. Ook op internationaal niveau spelen we met de zeilwagensport mee.”

De bar is elk weekend en elke schoolvakantie open en wordt door vrijwilligers uitgebaat. Info: www.lazef.be of www.wwsv.be.