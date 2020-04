De Kust is nu geen vakantieoord en dat is eraan te zien. De straten en pleinen waren nog nooit zo leeg aan de vooravond van de paasvakantie. Gudrun Steen

03 april 2020

07u49 0 De Panne De Westkustburgemeesters betreuren dat maar blijven streng. Ze schreven een brief naar hun tweede verblijvers. Onze fotograaf trok naar De Panne, Koksijde en Nieuwpoort om ‘het leven zoals het is’ vast te leggen.

Geen volk op de anders zo drukke promenade in Nieuwpoort, rolluiken naar beneden in de appartementen langs de Zeedijk en lege strandbars en terrasjes aan de Westkust. De paasvakantie betekent andere jaren de start van een veelbelovend seizoen. De parasols bij de strandcabines, met de voetjes in het zand genieten van een aperitiefje op één van de vele bars en gewoon genieten van die eerste lentestralen. Het mag uitzonderlijk niet en dat het hele paasverlof en misschien nog langer.

In de Westkust is daarrond heisa ontstaan zeker toen de kliklijn bij de lokale politie ter sprake kwam en woorden als ‘heksenjacht’ in de mond werden genomen. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) schreef een open brief naar de tweede verblijvers. “Het voelt bijzonder raar aan om als gastvrije gemeente bij uitstek alle bezoekers te weren maar de gezondheid gaat boven alles. Het is verboden om naar je tweede verblijf te gaan of de kust op te zoeken; dat zijn de federale regels. We zien echter veel mensen ’s nachts via sluipwegen afkomen maar daarmee overtreden ze de weg. We vragen de nodige burgerzin. Vanuit de bezorgdheid om de gezondheid bellen mensen naar de politie. Momenteel loopt het goed in de Westkust. Als we de regels aan onze laars lappen komt de capaciteit van het AZ West in Veurne in het gedrang. In Koksijde wonen dan ook nog eens de meeste senioren van het hele land. Koksijde is net zoals de hele kust geen vakantieoord nu. Straten zijn leeg, slechts enkele handelszaken zijn open. Er heerst verdriet.”

Ook burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne schreef een brief naar de tweede verblijvers en onderlijnde op zijn sociale media wat hij wil zeggen. “Als de perceptie leeft dat in De Panne een heksenjacht wordt georganiseerd op tweede verblijvers, dan is dat verkeerd ontstaan buiten de wil van mezelf en mijn collega’s. Bij deze een oproep om straf taalgebruik te mijden en wat meer respect te tonen voor elkaar zowel door inwoners als door tweede verblijvers. ’t Is voor niemand plezant momenteel. Hopelijk is het snel voorbij en kunnen we binnenkort met elkaar terug genieten.”