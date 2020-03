De finish van de AG Driedaagse Brugge-De Panne ligt er verlaten bij Gudrun Steen

25 maart 2020

09u57 7 De Panne Parcoursbouwer Chris Van Cleven postte vandaag een aandoenlijk beeld van de finish van de AG Driedaagse Brugge-De Panne in de Zeelaan in De Panne. Normaal gezien zou daar woensdag en donderdag gestreden worden voor de overwinning.

“Vandaag en morgen zou het gaan gebeuren”, schrijft Chris Van Cleven op woensdag. “Het middelpunt van de sportwereld in België voor twee dagen. De AG Driedaagse Brugge-De Panne zou over West-Vlaamse wegen zijn weg banen door de hele provincie. De Moeren zouden de scherprechter worden van een o zo mooie wedstrijd. Het weer zit mee en de wind zou zeker een rol hebben gespeeld. Er zou een massa volk afgekomen zijn voor de aankomst in de Zeelaan en aansluitend het volksfeest op de Markt. Er kwam echter ‘iets’ tussen waar niemand op gerekend had. Dit is het beeld zoals de aankomst er vandaag bij ligt. Leeg, geen volk, geen supporters en geen renners.”