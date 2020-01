De eerste publieke camperparking in de Dynastielaan komt eraan tegen de zomer GUS

03 januari 2020

13u32 0 De Panne De bouwvergunning voor acht parkeerplaatsen voor kampeerwagens in de Dynastielaan in De Panne is binnen. Tegen de zomer moeten ze klaar zijn.

“We willen af van ons imago van ‘kampeerwagenonvriendelijke gemeente’”, stelt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “In de Dynastielaan bij de Vermeylenlaan komen er acht plaatsen. In de toekomst kunnen we dat mogelijks nog uitbreiden want we geloven in de economische meerwaarde. Het zijn de eerste publieke parkeerplaatsen voor campers. Tot nu toe kunnen die enkel terecht op campings. Om de acht plaatsen te kunnen creëren moeten we een twintigtal reguliere plaatsen innemen. De volgende weken zullen we het politiereglement aanpassen. Van het provinciale bedrijf Westtoer krijgen we subsidies.”