De duinen bij Panne anno 1869 te zien in gemeenteraadzaal GUS

16 september 2019

16u44 0 De Panne Aan de muur van de zaal waar maandelijks de gemeenteraad samenkomt in De Panne hangt een nieuw kunstwerk. Het gaat om het olieverfschilderij ‘De duinen bij Panne’ uit 1869 van Euphrosine Beernaert.

“Euphrosine Beernaert trok de natuur in om het landschap te schetsen”, staat in het naslagwerk ‘Tussen land en zee’ van Riet Dalle te lezen. “In haar atelier schilderde ze dan wat ze had waargenomen. Dat waren geen exacte weergaven van wat ze had gezien. Daarom zit er een zekere poëzie in haar werk.” Euphrosine werd in 1831 geboren in Oostende en stierf toen ze 70 jaar was in Elsene. Familie van haar reisde speciaal van Nederland naar De Panne om het schilderij ‘De duinen bij Panne’ te overhandigen. Naast de duinen van De Panne schilderde ze ook graag die in Heist en kon het duinenlandschap in Nederland haar bekoren.