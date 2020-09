De Dijk wordt fietsvriendelijker, maar het ontdubbelen van het fietspad is nog niet voor morgen Gudrun Steen

25 september 2020

10u09 0 De Panne De fietspaden langs gewestwegen zijn niet veilig genoeg bleek deze week. Eén van de gevaarlijke plaatsen is De Dijk in Adinkerke. Er rijdt veel zwaar vrachtverkeer en het dubbelrichtingsfietspad ligt aan de verkeerde zijde van de weg. Deze week zijn werken gestart waardoor het iets veiliger wordt, maar het is nog wachten op het groter plan dat in opmaak is.

Bij het benzinestation langs De Dijk zorgt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor een groene buffer tussen het fietspad en de rijweg. Zo kunnen vrachtwagenchauffeurs daar niet meer parkeren. “Het dubbelrichtingsfietspad schept te veel onduidelijkheid, zeker voor buitenlandse chauffeurs”, schetst burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) de problemen. “In ons meerjarenplan hebben we genoteerd dat we het fietspad langs De Dijk zouden ontdubbelen. De huidige voetgangersbrug zou plaatsmaken voor een gelijkvloerse ophaalbrug gecombineerd met zitbanken zoals in Wulpen. Misschien kan daar op termijn wel een aanlegplaats gecreëerd worden voor de pleziervaart.” De burgemeester vreest dat de uitvoering van dat plan nog enkele jaren zal duren. “Er is een samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg en AWV. Door de coronacrisis lag het dossier helaas even stil, maar we zullen het nu opnieuw activeren.”

Iemand die heel blij is met de inspanningen is buurtbewoonster Graziella Zschalig. “Ik klaag al jaren over de onveilige situatie langs De Dijk. Eindelijk komt er wat schot in de zaak. Dat het nu veiliger fietsen wordt bij het benzinestation is een stap in de goede richting. Hopelijk wordt de rest van het plan snel uitgevoerd. Het is zo belangrijk om veilig te kunnen fietsen in een dorp. In Adinkerke zijn scholen en kinderen moeten daar zonder zorgen naartoe kunnen.”