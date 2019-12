De 20ste kerststallentocht in Adinkerke komt eraan nu zaterdag GUS

16 december 2019

11u59 52 De Panne De Gezinsbond van Adinkerke organiseert zaterdag al voor de twintigste keer zijn kerststallentocht. Onderweg kan je genieten van optredens van de plaatselijke jeugd en muzikanten.

Elk jaar zetten de inwoners van Adinkerke hun zelfgebouwde kerststal buiten. Het is een initiatief van wijlen pastoor Michel Vandenberghe. Hij wilde in alle wijken van Adinkerke een kerststal die de bewoners zelf hadden gebouwd. Zo kreeg de kerstgedachte concrete vorm en aan die traditie houdt de Gezinsbond ook dit jaar vast. Iedereen is zaterdag om 14 uur welkom op het Kerkplein. Langs het traject van vijf kilometer zingen de jeugd en muzikanten kerstliedjes. Je kan ook genieten van allerlei versnaperingen aangeboden door de wijkverantwoordelijken.

Van het Kerkplein gaat het naar de gemeenteschool De Leerplaneet, de gemeenschapszaal, Houtstraat, het Chirolokaal, de vrije basisschool Sint Pieters, de Kasteelwijk, Hoeve Paepehof, Krekelstraat, het pleintje in de Veldstraat, de Nieuwstraat en het Achterveld. Wie het hele parcours mee wandelt, zal rond 18 uur terug aankomen op de kinderboerderij van Andy Vandenbon, waar de kerstman op bezoek komt met voor elk kindje een leuke verrassing. Deelnemen is gratis.