Davy Masscheleyn ziet Adinkerke knappe zege boeken op openingsspeeldag: “Ondanks vele twijfels toch een mooi resultaat” Bert Denolf

15 september 2020

16u28 0 De Panne Drie seizoenen geleden trok eersteprovincialer WS Adinkerke de stekker uit de eerste ploeg en herstartte het één seizoen later in de laagste provinciale reeks. Daarin mocht het na twee seizoenen de promotie naar derde provinciale vieren, alwaar Adinkerke afgelopen weekend in de competitie-opener Sparta Dikkebus met een 3-1-nederlaag naar huis stuurde.

“Een snel doelpunt van Deprez zette onze ploeg op rozen”, steekt Davy Masscheleyn van wal. “Een ideaal scenario, want zo konden we de bezoekers laten komen, terwijl wij uit ons geliefd blok op de counter konden loeren. Na de pauze leverde die tactiek nog twee doelpunten op. In de slotminuut scoorde Dikkebus tegen, maar dat was veel te laat om ons nog te verontrusten. Wat het verschil gemaakt heeft? Vooral ons karakter en de wil om voor elke bal te vechten. Op talent gaan we geen wedstrijden meer winnen in deze reeks. De eerste dikverdiende en allicht broodnodige driepunter is zo al binnen en dat geeft meteen een kick voor de gehele spelersgroep.”

Recente aansluiting

De volle buit was onverwacht, want Masscheleyn verwacht een moeilijk seizoen voor Adinkerke. “We promoveerden als derde ploeg uit vierde provinciale en zijn eigenlijk niet echt versterkt om het nu op een niveau hoger te proberen. De voorbereiding verliep ook met hoogtes en laagtes. Zelf sloot ik me maar twee weken geleden opnieuw aan bij Adinkerke. Eind vorig seizoen besloot ik om in de zomer naar De Panne tetrekken, maar mijn overstap geraakte maar niet rond. Even twijfelde ik om te stoppen met voetballen, maar dat idee lag niet lang op tafel. Ik ben blij dat ik hier opnieuw aan de slag ben.”

Het is niet moeilijk te raden met welke doelstelling Adinkerke het seizoen aangevat heeft. “Zo snel mogelijk het behoud afdwingen en bewijzen dat we het waard zijn om in deze reeks te spelen”, vervolgt Masscheleyn. “Voor de rest legt er ons niemand enige druk op. Dit weekend staat ons al een lastige verplaatsing te wachten naar het Henegouwse Komen-Waasten. Een ploeg die net als ons op karakter speelt en al enkele jaren meedingt naar de eindronde”, weet de sterkhouder op het Adinkerkse middenveld tot besluit.