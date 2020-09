Dankzij papa Peter en juffen Sint-Pietersschool lezen kinderen nu in een coole caravan Gudrun Steen

17 september 2020

11u00 8 De Panne Lezen in de klas is leuk, maar als je in een kleurrijke caravan in een verhaal kan duiken, is dat toch nog veel plezanter. Dat weten de kinderen van de Sint-Pietersschool in De Panne intussen. Peter Vermeesch, papa van twee leerlingen, richtte er een leuke leescaravan in.

“Van een ouder kregen we een oude caravan”, duidt directeur Trees Gheysen van de Sint-Pietersschool in De Panne. Peter Vermeesch uit De Panne is beroepshalve bedrijfsleider van Geodynamics dat track- en trace-systemen voor voertuigen ontwikkelt. In zijn vrije tijd steekt hij graag de handen uit de mouwen.

“Peter is de papa van onze leerlingen Elias en Helena. Hij heeft de caravan gestript en omgevormd tot een gezellige leesplek. Hij maakte ook de bankjes en legde een laminaatvloer. De juffen hebben alles geschilderd.” En de caravan is een meerwaarde, vindt de directeur. “Een aparte ruimte creëren om te lezen, past in ons taalbeleid. Vertellen en lezen zijn zo belangrijk. Daarnaast creëren we er rust.”