Crèmerie Georges heeft volgens onze lezers lekkerste ijs van de Westkust GUS

30 juni 2019

19u21 3 De Panne Crèmerie Georges langs de Zeedijk 72 in De Panne is door onze lezers verkozen tot winnaar van onze ijsjeswedstrijd.

Het gezicht van de zaak is de 27-jarige Astrid Leplae, afkomstig van Adinkerke. “Deze zaak bestaat ongeveer een halve eeuw en is opgericht door Georges. Ik nam het over en run de crèmerie sinds het voorjaar van 2016. Ondertussen heb ik het interieur helemaal vernieuwd. In onze toonbank zijn 24 smaken beschikbaar. De populairste zijn caramel beure salé en noir de noir. Bij de kinderen valt het smurfenijs in de smaak. Uiteraard doen ook de traditionele smaken het goed.”

Wat het ijs van Crèmerie Georges zo speciaal maakt? “Ik maak elke dag ijs met verse ingrediënten en melk van de hoeve. Zelfs de limoncello bottel ik zelf. Het ijsje van de maand is mojito-ijs met verse munt. Naast mijn ambachtelijke aanpak vind ik het persoonlijke contact met onze klanten belangrijk. Zo ben ik dagelijks zelf aanwezig.”