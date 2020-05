Cocaïne- en cannabisdealer gearresteerd in De Panne Bart Boterman

27 mei 2020

17u47 2 De Panne In De Panne is dinsdag rond 16.40 uur een dealer van cocaïne en cannabis gearresteerd. Dat meldt het parket van Veurne. De man was in het bezit van zo'n 85 gram coke en 8 gram cannabis.

Via het openbaar gerucht kwam de informatie bij de politie terecht. Dinsdag werd meteen overgegaan tot een huiszoeking in het kader van de heterdaadprocedure. De man van 35 zou al enkele maanden in de regio actief zijn, nadat hij zijn regio diende te verleggen door de coronamaatregelen. Eerder zou hij namelijk in Frankrijk actief zijn geweest met zijn drugshandel. Volgens het parket wordt de verdachte morgen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter die zal beslissen over een eventuele aanhouding.