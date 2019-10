Chinees veroordeeld voor illegale tewerkstelling bij opbouw Japans restaurant Siebe De Voogt

16 oktober 2019

13u16 2 De Panne Een man van Chinese origine uit De Panne heeft in de Brugse rechtbank 14.400 euro boete gekregen, waarvan 4.800 effectief. Bij de opbouw van zijn Japans restaurant stelde J.L. (37) volgens het arbeidsauditoraat drie mensen die hier illegaal verblijven in het zwart tewerk.

De inbreuken werden op 27 september vorig jaar vastgesteld bij een spontane controle in een pand in De Panne. J.L. (37) was volop bezig met de renovatie van het gebouw dat hij wilde omtoveren tot een Japans restaurant. “Bij aankomst van de inspecteurs stond de beklaagde in de tuin, waar grondwerken plaatsvonden”, vertelde de arbeidsauditeur. “Eén man was in de buurt met een slijpschijf aan het werk. Een tweede was in de inkomhal bezig met een klopboormachine. De derde man kon niet geïdentificeerd worden. Bij een tweede controle op 5 oktober was er opnieuw een van hen aan het werk.” De drie werknemers van J.L., allemaal Aziaten, waren niet aangegeven bij de RSZ en bleken ook niet over verblijfspapieren te beschikken. “Twee van de mannen waren verre familieleden van de echtgenote van mijn cliënte”, aldus advocaat Terence Halsberghe. “Ze schoten hem te hulp, nadat hij bij een zware val z’n schouder bezeerde en zelf niet meer alles kon doen. Het waren eigenlijk typisch Chinese toestanden.” J.L. zelf vroeg de rechter om mildheid. “Mijn buurman had me gezegd dat het niet strafbaar was. Ik wist niet beter”, vertelde hij.