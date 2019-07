Celstraf voor bezit van busje Frans traangas Jelle Houwen

04 juli 2019

Een 35-jarige man uit Duinkerke heeft twee maanden cel en 800 euro boete gekregen nadat hij bij een verkeerscontrole in De Panne vorig jaar betrapt werd met verboden wapens. A.L had bij een controle op 15 mei een busje traangas bij en betaalde zijn minnelijke schikking van 150 euro niet. Volgens de Fransman had hij het busje traangas in Frankrijk aangekocht waar het vrij verkrijgbaar is. Dat klopt ook, maar hier geldt het als een verboden wapen wat hij naar eigen zeggen niet wist. A.L. daagde niet op voor zijn proces en kreeg een effectieve celstraf.