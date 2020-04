CD&Vplus excuseert zich voor post op sociale media waarin het oproept om gemeentediensten terug op te starten Gudrun Steen

15 april 2020

12u07 0 De Panne ‘Hoewel de overheid erop aandringt dat zoveel mogelijk aan het werk blijven; ziet ons gemeentebestuur zijn medewerkers liever niet werken’. Het is maar één zin uit de post van CD&Vplus De Panne-Adinkerke die voor veel beroering zorgde op sociale media. De oppositiepartij excuseert zich maar heeft ook voorstellen om klusjes op een veilige manier uit te voeren.

“Op Paaszondag hebben we op onze Facebookpagina tijdelijk een artikel gepost waarvan de boodschap volledig zijn doel is voorbij geschoten”, excuseert voorzitster Sabine Van der Maelen van CD&Vplus De Panne-Adinkerke zich publiekelijk namens de fractie. “Met inhoudelijke punten wilden we het lokaal bestuur ondersteunen”, vult partijgenoot Pol George aan. “Die waren echter te hard verwoord. Noch de timing, noch de toon waren gepast. We wilden niemand voor het hoofd stoten. In een misplaatst politiek enthousiasme zijn enkele grieven verkeerd begrepen. Ondertussen hebben we de post verwijderd. We bieden onze excuses aan.” Daarmee gaat het in op de vraag van burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) en eerste schepen Wim Janssens (ACT!E) die alles behalve konden lachen met wat de oppositie via sociale media had verspreid. “Dit is geen tijd voor politieke spelletjes”, formuleerde Janssens. “Die post was een belediging voor onze mensen. Er werken meer dan 100 personen in onze technische diensten. Een aanzienlijk deel van hen is wel degelijk aan het werk.” “Reageer uw frustratie van aan de zijkant niet uit op mijn ploegspelers die elke dag in de weer zijn”, liet burgemeester Degrieck weten.

Voorstellen

En in de ondertussen verwijderde post somde CD&Vplus een aantal voorstellen op om de gemeentediensten draaiende te houden zoals een aantal buurgemeenten “De groendienst kan makkelijk individueel werken om bomen te planten of perken op te kuisen, schilders kunnen paaltjes verven of wegmarkeringen opnieuw schilderen en in de sporthal mag het volledige gebouw een onderhoudsbeurt krijgen. Nu alle gebouwen van de gemeente leeg staan kunnen vele ‘akkefietjes’ aangepakt worden. We pleiten er voor om het containerpark terug open te doen, desnoods op afspraak. Dat is nodig om sluikstorten tegen te gaan.”

Maar die voorstellen gingen in het artikel verloren door de negatieve ondertoon. Zo startte het betoog van de oppositie met de titel ‘Werkt er nog iemand in onze gemeente?’ of ‘Wordt het geen tijd het werk herop te starten?’ en CD&Vplus schreef ook dat de meeste gemeentemedewerkers op ‘dienstvrijstelling’ zitten wat betekent dat de gemeente zijn werknemers gewoon doorbetaalt en dat komt neer op ongeveer één miljoen euro loonkost per maand. En eindigen deed de partij met: ‘Misschien dat zij die, een zelfstandig bijberoep uitoefenen, iets minder gelukkig zullen zijn want die zijn nu de ganse dag een extraatje aan het verdienen met fulltime shifts. Dat kan niet de bedoeling zijn.’