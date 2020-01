Burgerlijke partijen op assisenproces tegen Bennet Demeulenaere: “Romy was aan het mekkeren en moest zwijgen” Siebe De Voogt

16 januari 2020

10u57 7 De Panne “Hij verandert van versie, zoals wij van onderbroek veranderen.” Tijdens hun pleidooi maakten de burgerlijke partijen donderdagmorgen brandhout van de verschillende verklaringen die Bennet Demeulenaere de voorbije twee jaar aflegde over de dood van zijn dochtertje. “Romy was aan het mekkeren en moest zwijgen”, stelde meester Filip De Reuse. “Dat is de waarheid.”

Een teveel aan fysiologisch water, de hond die in de zetel sprong, een val uit de zetel: Bennet Demeulenaere diepte tijdens het onderzoek verschillende verhalen op over de tragische dood van z'n dochtertje Romy. Het is een doorn in het oog van de moeder van de baby. “We hadden één hoop op de eerste dag van het proces: de waarheid horen”, stelde haar advocaat Filip De Reuse tijdens z'n pleidooi. “Die hoop was heel klein. Demeulenaere veranderde immers z’n versie, zoals wij van onderbroek veranderen. Nu het einde nadert, vrees ik dat we de waarheid nooit zullen weten. We zullen ons daarbij moeten neerleggen.”

Flesje Physiomer

Tijdens z'n pleidooi haalde meester De Reuse een flesje Physiomer boven. Hij verstuifde het fysiologisch water voor de ogen van de volksjury. “Demeulenaere beweerde dat Romy hierin gestikt was? Dat is zever. Maar hij bleef het wel volhouden tegen z'n vriendin. Maar nog erger: ook tegen de diensten van de ambulance en MUG. Daar had hij zich kunnen herpakken. Die mensen hadden de juiste info nodig om Romy correct te behandelen, maar hij heeft het hen niet verteld.”

De Reuse zag een cocktail van elementen, die leidden tot de dood van baby Romy. “Het stond in de sterren geschreven dat het vroeg of laat eens prijs zou zijn. Die man zit met een gigantische verslavingsproblematiek. Kennen jullie het liedje van Ronny Flex en Lil Kleine? Bij Demeulenaere was het ook van drank en drugs en drank en drugs en drank en drugs. “Alle kids zeggen ja tegen MDMA”, maar mijnheer Demeulenaere zei zeker ja tegen MDMA. Hij was ook verslaafd aan medicatie en aan zijn scherm: de ziekte van de 21ste eeuw. Zijn scherm ging voor op alles. En als hij z'n gedacht niet kreeg, werd hij agressief.”

Leugenpaleis

De advocaat van Romy’s moeder keerde nog even terug op de getuigenis van de mama van Demeulenaere. “Haar getuigenis was precies een aflevering van het Leugenpaleis. Ze heeft meer dan eens een grens overschreven. Zeker door te zeggen dat mijn cliënte ook drie keer met Romy schudde. Dat was er ver over”, sneerde hij. Volgens meester De Reuse is er maar één waarheid. “Romy was aan het mekkeren, zat in de weg en moest zwijgen. Romy, een prachtig kind, werd zo hard geschud. Die zuigeling heeft nooit een schijn van kans gehad. Een weerloos kind op zo’n manier de dood injagen: niemand doet dat!”

De Reuse was zijn pleidooi begonnen door de jeugd van zijn cliënte uit te doeken te doen. Hij had het over “een zware rugzak die ze met zich meedroeg”. Eerder op de morgen gebruikte advocate Celine Mouton dezelfde beeldspraak in haar pleidooi. Zij verdedigt de belangen van het eerste dochtertje van Bennet Demeulenaere, uit een eerdere relatie. “Dat meisje is ongelooflijk veel leed aangedaan. Ze is haar zusje verloren. Ze had als grote zus een soort moedergevoel over dat kind. Dat is haar afgenomen. Op school krijgt ze bovendien tot op vandaag te horen dat ze de dochter is van een kindermoordenaar.”

Zo meteen begint procureur-generaal Serge Malefason aan zijn requisitoir over de schuldvraag. Een arrest wordt donderdagavond laat verwacht.