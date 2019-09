Burgemeesters uit onze regio liggen niet wakker van de kleur van het hun sjerp Maar iedereen wil wel de Belgische driekleur omgorden GUS LBB

30 september 2019

17u17 0 De Panne De burgemeesters kunnen kiezen uit de Vlaamse of de Belgische kleuren voor hun sjerp en de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen wordt afgeschaft. Het zijn twee opvallende zaken in het nieuwe regeerakkoord waarbij onze burgemeesters rechtstreeks betrokken zijn. Wat vinden zij zelf? Wij deden een steekproef.

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is tegen de Vlaamse zwart-geel kleuren en kiest resoluut voor de Belgische driekleur. “Ik vind dat de sjerp voor alle burgemeesters dezelfde zou moeten zijn. Het heeft vooral een symbolische waarde voor een aantal burgemeesters die geen Belgisch lint willen dragen uit politieke overtuiging”, stelt Tommelein die wel voor het afschaffen van de opkomstplicht is. “Het is een uitdaging om aan mensen uit te leggen waarom ze best komen stemmen en waarom democratie belangrijk is en ze daarvoor dan ook te motiveren. In een stad als Oostende komt een goede 15 procent niet eens opdagen bij verkiezingen.”

Hetzelfde horen we bij burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) uit Lo-Reninge. “Ook bij ons gaat tien procent niet stemmen en dat blijft zonder gevolg. De kleur van de sjerp vind ik dan weer geen discussie waard. De burger zit daar niet op te wachten.” Ook burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne ligt niet wakker van de kleur van zijn sjerp. “Dat is het laatste van mijn zorgen maar ik ben wel blij dat er een keuze is. Zelf zal ik de Belgische blijven dragen. De burgemeester die een Vlaamse sjerp zal dragen zal mogelijks gezien worden als een flamingant. De opkomstplicht afschaffen juich ik toe, zeker ook voor de Vlaamse en federale verkiezingen want daar vind je de meeste ‘foert-stemmers’.”

Vooral bij de Vlaamse en federale verkiezingen heb je de meeste ‘foert-stemmers’. Daar zou de stemplicht ook afgeschaft moeten worden.” Bram Degrieck (Het Plan-b)

“Het zou spijtig zijn mocht ik mijn huidige sjerp in de Belgische driekleur moeten weggooien”, stelt Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Het is logischer mocht de opkomstplicht er al dan niet voor alle verkiezingen komen en niet enkel voor de lokale.” Ook Koekelaars burgemeester Patrick Lansens (sp.a) houdt vast aan zijn Belgische sjerp. “We hebben niet enkel Vlaamse maar ook federale bevoegdheden.” In tegenstelling tot veel van zijn collega’s is Lansens wel tegen de afschaffing van de stemplicht. “De campagne zal zich al snel herleiden tot het krijgen van mensen naar het stemlokaal. Vraag is of we niet evolueren naar een systeem van ‘bevoorrechten’ die bewust gaan stemmen, waarbij de laagste sociale klassen procentueel meer zullen thuis blijven.”

“We hebben jaren gestreden om te mogen stemmen. Ik ben tegen de afschaffing van de stemplicht.” Steve Vandenberghe (sp.a)

Ook Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) is tegen de afschaffing. “Onze voorouders hebben er jaren voor gestreden. Eén keer om de zes jaar de burgerplicht vervullen is niet te veel gevraagd. Kwetsbare gezinnen, die minder vlug gaan stemmen, dreigen door de afschaffing uit de boot te vallen.” Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) juicht de afschaffing dan weer toe omdat iedereen de vrije keuze moeten hebben om al dan niet te gaan stemmen. Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) tot slot is kritisch. “Ik zal mijn huidige sjerp behouden. Is dit het signaal van de kiezer? Is dit het issue van het land? Of heeft één burgemeester van een grote stad het moeilijk met de tricolore sjerp?”

Meer over politiek

verkiezingen