Burgemeester van De Panne: “Onze inwoners en tweedeverblijvers zijn ongerust”. Maar een reservatiesysteem komt er niet Gudrun Steen

25 mei 2020

14u23 0 De Panne Bijna alle inwoners en tweedeverblijvers van De Panne willen strenge maatregelen om een veilig strand te bekomen. Dat concludeert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b), nadat 1.600 mensen op zijn rondvraag hebben gereageerd. Zijn zomerplan wil hij tegen het komende pinksterweekend klaar hebben. Een reservatiesysteem zoals in Oostende komt er alvast niet.

Inspraak en communicatie zijn de stokpaardjes van de bestuursmeerderheid met ACT!E, Het Plan-b en N-VA. Daarom wilde burgemeester Degrieck van zijn inwoners en tweedeverblijvers weten hoe zij tegen de zomer in De Panne aankijken. In één weekend vulden 1.600 mensen de vragenlijst in. “Het is duidelijk dat onze mensen zich zorgen maken”, evalueert de burgemeester.

“Om hen in alle veiligheid naar het strand te loodsen, zijn duidelijke spelregels nodig. Om die na te leven, zullen we controleren en boetes uitschrijven. We voelen ons daarin gesteund door de mensen die onze vragenlijst hebben ingevuld. Meer dan 90 procent wil strenge maatregelen en ruim 60 procent vindt dat er controles en boetes moeten zijn om de sociale afstand tussen mensen te garanderen.”

In De Panne zal je geen plekje op het strand moeten reserveren. Ik streef naar een zelfregulerend systeem Bram Degrieck (Het Plan-b), burgemeester van De Panne

“Wat ook opvalt, is dat zeker drie kwart van de mensen aangeeft dat ze op een drukke dag niet naar het strand zullen gaan”, vervolgt Degrieck. “In dezelfde lijn wil het merendeel andere oorden dan het strand opzoeken als de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. We kunnen dus stellen dat de leuze ‘Gebruik het gezond verstand’ niet voldoende zal zijn. Je moet weten dat bijvoorbeeld 40 procent van onze dagjestoeristen uit Frankrijk komt.”

Vertrouwen

Tegen dit weekend wil Degrieck een plan waarin duidelijk en eenvoudig staat wat kan en niet. “Nu al staat vast dat we niet met een reserveringssysteem zullen werken op ons strand. Ik streef naar een zelfregulerend systeem waarin niet alleen de overheid oplegt hoe vol een strand mag liggen. Ook de strandbezoeker heeft daarin inspraak. Als uit een eerste bevraging blijkt dat zoveel mensen niet naar het strand zullen komen als er te veel volk is, dan heb ik er vertrouwen in dat zo’n zelfregulerend systeem wel zal slagen.”

Over de praktische organisatie op en rond het strand en over hoe de bezoekersstromen geregeld zullen worden, blijft Degrieck op de vlakte tot het plan volledig is afgewerkt. Het voorbije weekend bijvoorbeeld testte de gemeente eenrichtingsverkeer in de Zeelaan. Die resultaten zijn nog niet geëvalueerd.