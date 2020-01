Burgemeester van De Panne erg geschrokken door gekapseisde boot met transmigranten: “Daar zaten kinderen tussen. Hoe leg je dat uit aan je eigen kinderen?” Bart Boterman

22 januari 2020

19u38 6 De Panne “Hoe leg ik dit uit aan mijn eigen kinderen van 6 en 8? Dat andere kinderen met hun ouders op een gammel bootje worden gezet, op zoek naar een beter bestaan over het kanaal én in zulke omstandigheden? Het valt gewoonweg niet uit te leggen.” De gekapseisde boot met 14 vluchtelingen heeft Bram Degrieck, sinds een jaar de burgemeester van De Panne, flink beroerd. “Ik ben hard geschrokken en wees gerust, ik schrik niet snel. We kropen als gemeenschap door het oog van de naald”, zegt de burgervader.

Hij snelde dinsdagmorgen meteen naar de zeedijk toen hij werd ingelicht over wat er was gebeurd voor de kust van zijn De Panne. Alle afspraken in zijn agenda werden meteen geschrapt. “Het nieuws dat mogelijk mensen, onder wie kinderen, waren omgekomen door een gekapseisde boot in mijn gemeente trof me diep. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor alles wat gebeurt in De Panne. Zoiets wil je als burgemeester niet op je conto hebben”, zegt Bram Degrieck (Het Plan-B), oorspronkelijk schrijnwerker van beroep. Het is het eerste grote incident in De Panne sinds hij burgemeester is.

Zwarte dag vermeden

Gedurende de hele dag was de burgervader op zeedijk en het strand te vinden, behalve tijdens de persconferentie in het gemeentehuis. Toen de boot rond 16 uur uit het water werd gehesen, lang nadat de zoekactie werd stopgezet, stond de burgemeester daar al drie kwartier alleen te wachten. Mijmerend, af en toe onderbroken door het gerinkel van zijn telefoon. Het illustreert zijn emotionele betrokkenheid. “Hoe langer de dag duurde, hoe meer ik mij begon te realiseren waaraan we zijn ontsnapt. Anders was dit een zwarte dag geweest in de geschiedenis van onze gemeente. Maar toch ben ik er nog steeds niet gerust in. Alle vluchtelingen zouden aan wal zijn geraakt, maar acht personen blijven spoorloos. Ik mag er niet aan denken wat hen overkomen zou zijn en ben bekommerd over waar ze zich nu bevinden”, gaat Degrieck verder.

Meer kustbeveiliging

“Hoe leg ik dit uit aan mijn eigen kinderen van 6 en 8, dat andere kinderen met hun ouders op een gammel bootje worden gezet op zoek naar een beter bestaan over het kanaal? Met veertien in een gammel bootje, in de potdichte mist, met temperaturen rond het vriespunt en zeewater van amper zeven graden. Het valt gewoonweg niet uit te leggen, al heb ik het wel geprobeerd. Maar ze begrepen er niets van. Wat drijft mensen om dat te doen, vragen ze zich af”, zucht Bram Degrieck. “Ik ben hard geschrokken en wees gerust, ik schrik niet snel. We kropen als gemeenschap door het oog van de naald. Dit voorval, hopelijk nog alleenstaand, moet alle kustburgemeesters en de federale overheid aan het zelfde zeel doen trekken om de kusten veel meer te beveiligen.”

Racistische reacties

“Nog harder geschrokken ben ik van de marginale, racistische reacties op de sociale media. Van haat en polarisatie zaaien in onze maatschappij en mensen met een ingewikkelde taal beschouwen als beesten, daar walg ik van”, besluit Degrieck. Het parket van Ieper besloot overigens een onderzoek te openen naar de racistische reacties.