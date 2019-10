Burgemeester stelt gemeenteraad gerust: brandweerkazerne De Panne blijft bestaan GUS

09 oktober 2019

11u31 2 De Panne De gemeenteraad van De Panne keurde unaniem het verlaten van de brandweerzone Westhoek goed. De zorg van vroeger burgemeester Ann Vanheste (DAS) over het voortbestaan van de kazerne in De Panne drukte huidig burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) de kop in.

“We betalen nu 800.000 euro aan de brandweerzone en tegen 2025 kan dat oplopen tot 1,4 of 1,5 miljoen euro”, schetste Degrieck het probleem. “We moeten meer betalen maar het korps is minder tevreden. We willen samen met Nieuwpoort, Koksijde en Middelkerke evolueren naar een veiligheidszone waarbij we ook de lokale politie betrekken.” De voltallige gemeenteraad begreep de beslissing maar had wel wat vragen. Raadslid Ann Woestijn (DAS) vroeg zich af wat er met het personeel zal gebeuren. Ann Vanheste (DAS) zag in Veurne een logischere partner dan Middelkerke en hoopte dat de kazerne in De Panne kan blijven. Pol George (CD&V) betreurde dat er opnieuw geen financieel plan is. “Van Veurne kregen we geen eenduidig antwoord maar die stad heeft ook een ander profiel dan een kustgemeente”, antwoordde Degrieck. “Er is daar bijvoorbeeld veel meer industrie. De kazerne blijft zeker in onze gemeente. Een financieel plan is er niet maar dat is er nu ook niet met de zone Westhoek. En wat er met de personeelsleden zal gebeuren? Die zullen mogen kiezen naar welke zone ze trekken maar we zullen uiteraard niet het volledige beroepskader kunnen overnemen. De uittrede zal wat tijd in beslag nemen want alles moet juridisch nog uitgewerkt worden.”