Burgemeester houdt horecazaak week dicht: politie betrapt uitbater drie keer zonder mondmasker Bart Boterman

06 augustus 2020

17u10 0 De Panne Waarnemend burgemeester van De Panne Wim Janssens (ACT!E) heeft een horecazaak een week laten sluiten, nadat de politie tot drie keer toe een proces-verbaal heeft opgesteld voor het overtreden van de coronamaatregelen. De uitbater werd driemaal toe betrapt op het niet dragen van een mondmasker.

“Het lokaal bestuur ziet zich genoodzaakt om deze horecazaak onmiddellijk op burgemeestersbevel gedurende een week te sluiten. Dit voorval is het eerste in de politiezone Westkust en hopelijk ook het enige. De politie zal erop toezien dat de uitbater zich aan de sluiting houdt. Om dergelijke incidenten te voorkomen, zal de politie in de toekomst grondig blijven controleren", zegt Wim Janssens. Om welke zaak het gaat, wil hij niet meedelen uit privacyredenen.

Safe Summer

“Iedereen werkt samen aan een Safe Summer in De Panne en Adinkerke. We zijn trots om te melden dat nagenoeg alle andere horecazaken zich wel aan de regels houden. De uitbaters en hun personeel dragen consequent een mondmasker en informeren de klanten die er geen dragen. Het is evenwel niet evident om altijd een mondmasker te dragen, zeker niet in deze hoge temperaturen. Daarom zijn we hen dankbaar. Helaas is er nu een horeca-uitbater die niet wil luisteren waardoor we heel streng moeten optreden. Ik reken er op dat hij na een week terug zal opstarten met respect voor de coronaregels", aldus de waarnemend burgemeester en schepen.