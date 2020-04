Burgemeester De Panne wil dat Vlaamse overheid de kust structureel ondersteunt Gudrun Steen

16u27 5 De Panne Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne keek raar op toen hij via de media het Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne keek raar op toen hij via de media het voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) las over de waardebons voor tweedeverblijvers. “We hebben een structurele oplossing nodig van de Vlaamse overheid”, stelt Degrieck.

Burgemeester Degrieck schreef vandaag een brief naar Vlaams toerismeminister Demir naar aanleiding van haar uitspraak dat alle kustgemeenten het voorbeeld van Knokke-Heist zouden moeten volgen en dus waardebonnen geven aan de tweedeverblijvers die nu niet welkom zijn aan de kust. “Ik ben niet voor of tegen die bonnen maar stoor me wel aan het feit dat zoiets een evidentie zou zijn”, reageert Degrieck. “We hebben met onze gemeente net de Pannebon gelanceerd en die is een groot succes. Mensen kunnen nu al digitaal een bon aankopen en wij storten dat geld meteen door naar de handelaar. De kust heeft nood aan een structurele aanpak en daarin speelt de Vlaamse overheid een rol. Het moet de geldbeugel open trekken. In mei is er een overleg gepland tussen de kustburgemeesters en Demir. Ik heb dat nu al schriftelijk gedaan maar zal op dat overleg nog eens benadrukken dat we de toeristische sector aan de kust hard moeten ondersteunen. Een aanzienlijk deel van de miljardenomzet van de toeristische sector gaat momenteel verloren door de coronacrisis. De buidel van infrastructuursubsidies, projectgelden, promotiemiddelen en de steun voor de lokale kustbesturen en toeristische actoren moet langdurig geopend worden. We verwachten in mei van de Vlaamse overheid al de eerste voorstellen op dat vlak.”