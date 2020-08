Burgemeester De Panne verzet zich tegen komst 46 reuzenwindmolens voor kust Duinkerke Gudrun Steen

24 augustus 2020

16u30 0 De Panne De gemeente De Panne heeft een Frans advocatenbureau aangesteld om zich te laten bijstaan tijdens de procedure over een gepland windmolenpark in Duinkerke. Halfweg september start het openbare onderzoek. Hoewel het project in Frankrijk is gelegen krijgen ook Belgen inspraak.

De Franse overheid plant de bouw van 46 windmolens voor de kust van Duinkerke en haar aanliggende gemeenten. Het plan is om die tegen 2027 in gebruik te nemen voor 30 jaar. “De zone strekt zich uit over 50 vierkante kilometer tot op 10 kilometer van onze kust. De geplande windmolens behoren met een hoogte van 250 meter tot de grootste van Europa en zullen dus goed zichtbaar zijn van op ons strand”, schetst burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne de situatie. “De Fransen krijgen de lusten oftewel een totaal vermogen van 600 MegaWatt, terwijl ons eindeloos vergezicht over zee bezoedeld zal zijn. We zijn daarover bijzonder bezorgd.”

Al twee keer trok Degrieck samen met een delegatie van de Belgische overheid naar Parijs om de grieven op tafel te leggen. “We wilden vooral inspraak in dat dossier omdat het ook gevolgen heeft voor onze gemeente. Ik ben dan ook opgelucht dat we daarin geslaagd zijn. Midden september start het openbare onderzoek, waarbij ook onze inwoners worden betrokken. We zullen alle praktische informatie daarover via onze gemeentelijke kanalen verspreiden.”