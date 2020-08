Burgemeester De Panne na de overrompeling van vorig weekend: “Geen wekelijkse markt zaterdag, de noodscenario’s staan op punt”

De Panne

Het was razend druk in Oostende, Blankenberge en Knokke, maar aan de Westkust was het vooral De Panne die rood kleurde. En dat net tijdens de vakantie van burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Ik verwacht geen stormloop zoals vorig weekend, maar er liggen wel scenario’s klaar voor mocht het te druk worden”, zegt Degrieck. De wekelijkse zaterdagmarkt op 15 augustus gaat niet door, maar de Zeelaan in De Panne wordt niet verkeersvrij gemaakt.