Burgemeester De Panne: “Dit is beangstigend. Inwoners, blijf weg van de drukste plaatsen” Gudrun Steen

09 augustus 2020

09u24 104 De Panne Waarnemend burgemeester Wim Janssens (ACT!E) vindt het beangstigd hoe druk het is aan de kust. Hij geeft zijn inwoners de raad om weg te blijven van de toeristische plaatsen. Hij roept de gouverneur op om een standpunt in te nemen over het al dan niet verbieden van dagjestoeristen langs de hele kust.

“Zaterdag werd De Panne overspoeld door duizenden mensen die verfrissing en plezier zochten in onze gemeente”, stelt Janssens vast. “Gelukkig waren er geen grote incidenten maar het is toch beangstigd. Ik geef de raad om als inwoner de komende dagen niet naar de drukste plaatsen te gaan als je er niet moet zijn of als je je bezoek kan uitstellen. We zullen wat geduld moeten hebben want De Panne is vol. De job van onze lokale politie en de Safe Summer-coaches is intensief. Ze blijven voortdoen ondanks de verwijten die ze vaak naar hun oren geslingerd krijgen. Als ik de beelden van de vechtpartij in Blankenberge zie, besef ik hoe snel het uit de hand kan lopen. Sommige kustgemeenten sluiten de toegang voor dagjesmensen af. Dan kan een oplossing zijn om de rust terug te brengen. Het kan echter enkel werken als dat verbod geldt voor de volledige kust anders wordt het probleem enkel maar verlegd. De gouverneur moet daarover een standpunt innemen.”

De waarnemend gouverneur Anne Maertens op haar beurt liet al weten dat ze de kust niet volledig zal afsluiten voor dagjestoeristen. Deze voormiddag heeft ze een overleg gepland.