Buren merken beginnende slaapkamerbrand op Mathias Mariën

25 juli 2020

12u11 0 De Panne Langs de Brouwerslaan in De Panne is vrijdagavond even voor 20 uur brand uitgebroken in een woning. Het waren de buren die een grote rookontwikkeling opmerkten.

Op de eerste verdieping van de rijwoning stond een matras in brand en veroorzaakte heel wat rook. De matras was in brand geschoten omdat ze tegen een lamp stond. Ook een deel van de houten muurbekleding van de slaapkamer begon te branden. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar er is wel heel wat rook- en brandschade op de verdieping.

De bewoners waren niet in de woning aanwezig. Een kat die beneden in de woning zat kon door de brandweer naar buiten worden gebracht.